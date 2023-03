Câteva secunde ne-au salvat de o tragedie ca în Grecia Trenul accelerat care circula pe ruta Arad-București Nord a depașit semnalul Oprire a ajuns din urma marfarul incarcat cu mașini Ford și l-a lovit violent, ceea ce a provocat deraierea ultimelor trei vagoane ale marfarului, a declarat la Digi24 Laurențiu Dumitru, directorul Agenției de Investigație Feroviara care cerceteaza cauzele accidentului produs in noaptea de duminica spre luni. Inițial, autoritațile au anunțat ca mecanicul trenului de pasageri a reușit sa franeze la timp. “Nu vorbim de ipoteze. Putem spune ce s-a intamplat. La 3.55 un tren de calatori care circula pe ruta Arad-București… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

