Câte zile libere își pot lua românii, în afara sărbătorilor legale? Află ce spune Codul Muncii! Romanii sunt printre cei mai privilegiați dintre cetațenii țarilor europene in privința zilelor libere. Exista mai multe categorii de zile libere pentru situații deosebite la care au dreptul angajații romani in 2023 și care nu trebuie confundate cu sarbatorile legale. Acestea sunt in numar de 15, conform legislației in vigoare. In anul 2023 pica 12 zile libere in timpul saptamanii, celelalte trei sunt in weekend. In plus, va fi liber și pe 2 iunie și 14 august 2023, pentru a se realiza punți. Zile libere pentru evenimente familiale importante Pe langa sarbatorile legale, angajații au dreptul la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

