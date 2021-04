Câte doze de vaccin anti-coronavirus va primi România luna viitoare? Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații, spune ca in luna mai Romania urmeaza sa primeasca o cantitate de 6 milioane de doze de vaccin anti-coronavirus. Vicepreședintele Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea spune ca cele mai multe vaccinuri care vor fi livrate sunt produse de Pfizer/BioNTech. Romania va primi in luna mai 3,8 milioane de doze de vaccin Pfizer/BioNTech. In plus, o tranșa-record de vaccin Pfizer, de peste 725.000 de doze, va fi livrata in Romania și in ultima saptamana a lunii aprilie. Calendarul livrarilor de vaccinuri anti-coronavirus… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

