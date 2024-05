Vapatul afectează fertilitatea femeilor Femeile care doresc ca ramana insarcinate ar trebui sa renunțe la dispozitivele de vapat, deoarece acestea le afecteaza fertilitatea. Dr. Helen O’Neill, profesor de genetica reproductiva și moleculara la University College London și director executiv al Hertility, este autoarea primei cercetari care demonstreaza legatura intre fertilitate și țigarile electronice. Analiza probelor de sange de la […] The post Vapatul afecteaza fertilitatea femeilor appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

