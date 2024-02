Stiri pe aceeasi tema

- Un expert susține ca numarul femeilor psihopate ar putea fi mult mai mare decat se credea anterior. Dr. Clive Boddy, de la Universitatea Anglia Ruskin, afirma ca psihopatia feminina este mai subtila decat cea masculina și, prin urmare, este mai greu de id

- O tanara de 31 de ani din Aiud, diagnosticata cu o tumora cerebrala, are nevoie de sprijin pentru a se recupera in urma unei intervenții chirurgicale la care va fi supusa. Apelul umanitar a fost lansat in mediul online, printr-o postare pe Facebook. „Azi vorbim despre ea… Roxana Todora, o tanara minunata…

- Papa Francisc a subliniat rolul important al femeilor si al mamelor in cadrul bisericii, in societate si pentru pacea mondiala, in cadrul unei liturghii pe care a prezidat o in prima zi a noului an la bazilica Sfantul Petru de la Roma, informeaza agentia DPA. Papa Francisc a subliniat rolul important…

- In Romania au fost confirmate doua cazuri de difterie. Boala, extrem de contagioasa, nu a mai fost confirmata in țara noastra din anul 1990. Situația din prezent ii uimește inclusiv pe specialiștii de la Institutul Național de Sanatate Publica, dar și pe medicii infecționiști.