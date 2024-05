Partea întunecată a aurorei boreale: furtunile solare puternice pot avea efecte dezastruoase pentru rețelele energetice Oamenii s-au minunat de faptul ca aurora boreala s-a putut vedea din locuri neobișnuite. De fapt este vorba de o furtuna geomagnetica sau solara care, dincolo de frumusețea incontestabila, poate avea consecințe dezastruoase pentru rețelele electrice, in special pentru comunitațile care se bazeaza foarte mult pe energie electrica, se arata intr-o analiza realizata de Asociația Energia Inteligenta. Incepand cu mijlocul acestui an sunt așteptate cele mai agresive furtuni solare din ultimul secol. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO: Efectele spectaculoase ale celei mai puternice furtuni solare care a lovit Pamantul in ultimii 160 de ani Daca v-ati simtit ciudat sau anumite aparate s-au defectat in ultimele zile, de vina ar putea fi furtuna solara care a lovit Pamantul. Potrivit specialistilor, asta inseamna o explozie puternica…

- Este alerta meteo in mai multe județe din țara . Meteorologii au emis un cod portocaliu de inundații, dar și un cod galben de ploi torențiale. Mai multe case au fost luate de ape, iar numeroase rauri risca sa iasa din matca și sa inunde si alte sate. Oamenii sunt disperați si asteapta ajutorul autoritaților. Ploile…

- Furtuni puternice au lovit in estul statului Indiana și vestul statului Ohio in noaptea de joi spre vineri. Furtunile au distrus parți ale unor orașe și au provocat intreruperi de energie electrica pentru mii de persoane. Exista persoane ranite in ambele state. Mai exact, peste 20 de persoane au suferit…

- Specialiștii de la NASA avertizeaza omenirea și totodata se pregatesc pentru „apocalipsa internetului”, care va avea loc (pana) in anul 2025, pe fondul unei furtuni solare uriașe care ar putea sa loveasca Terra. Rețelele energetice ale Pamantului risca sa fie topite in astfel de circumstanțe. Cum se…

- Gabriela Firea a lansat duminica un atac la adresa PNL, in pline negocieri ale coaliției pentru desemnarea candidatului comun la Capitala. „Sunt convinsa ca bucureștenii știu ca orice candidat din partea PNL București este parte a politicii administrative dezastruoase din București. Oamenii nu pot fi…

- O erupție a avut loc pe Soare, iar o furtuna magnetica este așteptata pe Pamant, relateaza publicația The Watchers. Se pare ca erupția a avut locpe 5 martie. Furtuna magnetica e așteptata sa atinga ușor Pamantul la sfarșitul zilei de 8 martie, iar pe 9 martie sunt posibile mici furtuni geomagnetice…

- In acest articol, vei citi despre caracteristicile celor mai puternice trei semne zodiacale chinezești. Vom explora ce separa aceste semne și cum ar putea avea impact asupra vieții tale. In plus, ne vom uita la ceea ce s-ar putea intampla in 2024 pentru persoanele nascute sub aceste semne. Sa aflam…