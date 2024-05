Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei a decis sa mentina rata dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an. Masura vine sa sprijine creditarea. Consiliul de Administrație de la Banca Naționala a Romaniei a decis totodata pastrarea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8% pe an si…

- Confirmand așteptarile economiștilor, cei 9 membri ai Consiliului de Administrație al BNR au decis joi sa mențina rata dobanzii de politica monetara la 7% pe an. Guvernatorul a spus ca la nivelul conducerii BNR s-a discutat un calendar potential de reducere a ratei dobanzii de politica monetara, dar…

- Previziunile personalului BCE privind inflatia in 2024 au fost actualizate la o medie de 2,3%, de la 2,7%. Privind in perspectiva, personalul considera ca inflatia va atinge tinta de 2% a BCE in 2025 si va scadea in continuare la 1,9% in 2026. Intre timp, ei si-au actualizat prognoza de crestere economica…

- Analistul eToro, Bogdan Maioreanu, observa ca speranțele investitorilor privind o scadere rapida a ratelor dobanzilor atat in SUA, cat și in UE se estompeaza rapid. El argumenteaza ca, in ciuda performanței economice pozitive recente, inflația mai mare decat prevazut in ambele regiuni a redus probabilitatea…

- Momentan dobanda de referința este 7%, insa scaderea ar putea avea loc doar daca inflația va scadea in lunile urmatoare. Dobanda-cheie a ramas la același nivel din ianuarie anul trecut. Analiștii economici sunt insa mai rezervați și se așteapta la dobanzi mai mici abia in a doua parte a anului. Romanii…

- De asemenea, CA al BNR a hotarat pastrarea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8% pe an si a ratei dobanzii la facilitatea de depozit la 6% pe an si mentinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele in lei si in valuta ale institutiilor…

- Cei 9 membri ai Consiliului de Administrație al Bancii Naționale vor decide, marți, daca scad sau mențin dobanda-cheie. In mare parte decizia deja e luata, dar azi se supune la vot hotararea lor, relateaza HotNews.ro.Cu puțin timp inainte, cei noua participasera la ședința de politica monetara unde,…

