Un sfert din veniturile companiei de stat Oil Termial din trimestrul 1 au fost realizate pe seama rușilor de la Petrotel Lukoil. Primul trimestru din acest an a venit cu o noutate in ceea ce privește relațiile comerciale ale operatorului terminalelor petroliere de la Marea Neagra, Oil Terminal, aflat in proprietatea Ministerului Energiei, in sensul […]