ANITP: O nouă strategie contra traficului de persoane, fenomen ”extrem de grav”! Agenția Naționala Impotriva Traficului de Persoane (ANITP) anunța o noua strategie impotriva persoanelor și gruparilor care intrețin acest fenomen ”extrem de grav”, marcand astfel 19 ani de activitate. Noua Strategie Naționala Impotriva Traficului de Persoane pentru perioada 2024-2028 este lansata intr-un context național și internațional complex și plin de provocari. Obiectivele generale și specifice sunt […] The post ANITP: O noua strategie contra traficului de persoane, fenomen ”extrem de grav”! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

