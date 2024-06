Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat marti ca PNL va avea propriul candidat la alegerile prezidentiale iar decizia privind nominalizarea va fi luata in forurile de conducere, el precizand ca va avea loc un Consiliu National, dupa alegerile din 9 iunie, pentru analiza rezultatelor si strategia…

- Presedintele PNL a declarat despre atacurile din campanie dintre PSD si PNL ca ”iesirile din firesc, din normalitate, partea de campanie normala, s-au produs puctual”. ”Pot sa va spun ca peste tot unde am fost in tara nu am avut acele momente (..) care erau cu tot felul de jigniri. A fost o campanie…

- Intrebat, joi, despre afirmatia sa ca il va obliga pe presedintele PNL Nicolae Ciuca sa candideze la alegerile prezidentiale din toamna, Rareș Bogdan a raspuns: ”Eu nu pot sa obliga pe nimeni, partidul poate sa faca o propunere, dar de obligat nu putem sa il obligam. In schimb, presedintele va tine…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, afirma ca discutiile despre candidatii la alegerile prezidentiale vor avea loc, intre PNL si PSD, dupa alegerile din data de 9 iunie. Ciuca admite ca, daca cele doua mari partide vor avea candidati separati, „se poate intampla” ca unul dintre candidatii PSD sau PNL sa…

- Intrebat, joi seara, intr-o emisiune televizata, daca este pregatit sa incheie o intelegere cu presedintele PSD, Marcel Ciolacu, liderul PNL, Nicolae Ciuca, a afirmat ca o decizie in acest sens va fi luata dupa alegerile din 9 iunie.„Va rog sa acceptati cat de poate de onest si acum sa vedem rezultatele…

