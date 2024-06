Un virus comun, la originea glioblastomului, cel mai grav cancer al creierului

Stiri pe aceeasi tema

- La Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (UTCN) a inceput construcția primului centru de cercetare in inteligența artificiala din Romania, cu o investiție ce depașește suma de 105 milioane de lei, transmite Agerpres. La ceremonia de lansare a construcției au participat, vineri, ministrul Cercetarii,…

- Calul-putere este o unitate de masura utilizata pentru a exprima puterea motoarelor și a altor tipuri de motoare. Termenul „cal-putere” provine din limba engleza, „horsepower”, abreviat HP, și este adesea folosit pentru a descrie puterea motoarelor de autovehicule, precum și in diverse alte aplicații…

- Folosirea raționala a antibioticelor poate determina succesul unui tratament. In funcție de obiceiurile terapeutice ale oamenilor din diverse zone ale Romaniei, de rezistența microbilor in aceste zone geografice, se poate stabili o politica de utilizare raționala a antibioticelor. Aceasta este…

- La Facultatea de Educație Fizica și Sport de la Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati, noua sportivi și antrenori in scaune cu rotile din San Diego și reprezentanți ai #TeamMotivation Galați, au participat la a 2-a etapa a schimbului de experiența din cadrul Inițiativei Internaționale de Programare…

- La ora actuala, tehnologia tinde sa domine medicina, dar nu trebuie sa uitam ca ”noi facem medicina pe bolnavi”, a subliniat prof. univ. dr. Ion Bruckner in cadrul conferintei nationale cu participare internationala „Tehnologia & iHealth in medicina secolului XXI”, de la Universitatea de Medicina, Farmacie,…

- Un proiect de peste 7 milioane de euro caștigat de Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a dus la realizarea unuia dintre cele mai importante centre de cercetare din țara: Centrul de Cercetare in Bio-Eco-Economie Sustenabila din Vladimirescu unde vor fi create soluții inovative pentru protejarea mediului,…

- Un centru de cercetare in bio-economie sustenabila a fost inaugurat, vineri, de Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, in localitatea Vladimirescu, in urma unui proiect de 7,5 milioane de euro, aici lucrand peste 30 de cercetatori, unii reveniti in tara dupa ce au lucrat in centre importante din Europa,…

- Directoarea Agenției Naționale Antidrog, Ramona Dabija, a declarat, la Antena 3, ca un studiu chimic realizat asupra apei reziduale din București a indicat prezența unor droguri precum cocaina, ketemina și ecstasy. Asemenea teste se realizeaza in peste 100 de orașe europene, scopul fiind acela de a…