Catalina Isopescu, supermodelul anilor 90 in Romania, a murit Catalina Isopescu a murit la doar 49 de ani. A fost o femeie extrem de frumoasa, unul dintre supermodele anilor 90 in Romania. Era fiica regretatului om de televiziune Emanuel Isopescu, care la randul sau s-a stins din viața la finele anului 2020. Ain’t no sunshine when she’s gone. Publicata de Oltin Tudor Hurezeanu pe Joi, 8 aprilie 2021 Vestea trista a fost data pe rețelele de socializare de iubitul Catalinei. Este vorba despre Oltin Hurezeanu, primul roman care a caștigat premiul cel mare la „Vrei sa fii miliardar”. A fost o veste…