Stiri pe aceeasi tema

- Florin Salam este acuzat ca le-a dat țeapa unor nuntași din Teleorman. Socrii mari susțin ca i-au dat celebrului manelist suma de 8.000 de euro ca sa cante la nunta fiului lor, iar acesta nu s-a mai prezetat la eveniment, ar fi mers la alta nunta in acea seara și nici nu ar fi inapoiat banii. Fiica…

- Betty Vișanescu a postat pe rețelele de socializare o imagine emoționanta alaturi de tatal ei, Florin Salam. Fara dar și poate, manelistul este cel mai fericit atunci cand se afla in preajma fiicei sale, fapt evident și datorita zambetului pe care il afișeaza.

- Florin Salam iși sarbatorește ziua de naștere azi. Celebrul cantareț de manele a implinit 43 de ani, iar fiica lui, Betty Vișanescu, i-a transmis deja o urare emoționanta in mediul online. Fiul artistei este nascut in aceeași zi, astfel ca este dubla sarbatoare in familia lor.

- Dezvaluiri incendiare au fost facute in cel mai recent episod din podcastul prezentat de Oana Radu. Artista a avut-o la interviu pe Betty Vișanescu, iar declarațiile fiicei lui Florin Salam au fost mult mai surprinzatoare decat s-ar aștepta. Totuși, și mai neașteptata a fost afirmația cantareței, cum…

- Betty Vișanescu și Catalin se pot lauda cu o casncie de 7 ani și un baieți minunat de numai 4 anișori. Recent, artsita a participat la o emisiune inregistrata, acolo unde a vorbit despre viața de familie. Fiica lui Florin Salam a ținut sa menționeze și cum are grija sa iși fereasca relația de gurile…

- Spre deosebire de frații și surorile ei, Betty Vișanescu apare mai mereu pe scena, pe micile ecrane sau in lumina reflectoarelor. Cantareața a recunoscut ca nu este atat de ușor sa fie fiica lui Florin Salam, avand in vedere faptul ca tatal ei este unul dintre cei mai iubiți maneliști de la noi din…

- Astazi este o zi speciala in familia lui Florin Salam, asta pentru ca fiica manelistului, Betty Vișanescu, iși sarbatorește ziua de naștere. Soțul ei i-a facut o urare emoționanta cantareței pe rețelele de socializare.

- Florin Salam și fiica lui cea mare, Betty Vișanescu, au o relație cat se poate de speciala și apreciata, deși artista este casatorita și are deja un copil. Cei doi vor urca impreuna pe scena, in București, in data de 27 august, motiv pentru care amandoi sunt incarcați de emoții. Iata ce a povestit cantareața!