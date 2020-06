Stiri pe aceeasi tema

- Au inceput inscrierile pentru Congresul NEPSIS al Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale și Meridionale. Congresul se adreseaza tinerilor cu varste intre 18 și 39 de ani.Evenimentul va avea loc in perioada 25 -27 septembrie 2020, la Berna, Elveția, potrivit basilica.ro. Citește…

- Din anul 1998, romanii sarbatoresc in fiecare an, in data de 26 iunie, Ziua Drapelului.Cu acest prilej, in numeroase orașe din țara au loc ceremonii speciale, religios-militare, in cadrul carora sunt oficiate și slujbe de binecuvantare a drapelului național, care este apoi arborat in mod solemn,…

- PodcasturiSlusari confirma zvonurile: Nastase este unul dintre candidații PPDA la funcția de premier PPDA a anunțat ca are suficienți oameni pregatiți in partid pentru a ocupa fotoliul de premier. Vicepreședintele PPDA, Alexandru Slusari, a declarat in cadrul emisiunii ”Logica Puterii” de la Sputnik…

- Președintele Platformei Demnitate și Adevar, Andrei Nastase, spune ca nu vrea sa comenteze faptul ca lidera PAS, Maia Sandu, și-a asumat meritele pentru donațiile facute de Romania pentru Republica Moldova. Dar in același timp, acesta afirma ca nu publica discuțiile avute cu oficialii romani, intrucat…

- Republica Moldova este intr-o situație economica extrem de dificila, iar pe langa toate acestea, ar putea sa primeasca un „cal troian” de la Federația Rusa prin acordul de creditare semnat intre aceste doua state. Cel puțin asta a declarat președintele Partidului Platforma Demnitate și Adevar, Andrei…