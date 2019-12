Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a participat la reuniunea din 5 decembrie de la Strasbourg a Comitetului Delegațiilor Miniștrilor in format Drepturile Omului (CM-DH) dedicata supravegherii executarii hotararilor Curții Europene a Drepturilor Omului, prezidata de Panayiotis Beglitis, reprezentantul…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat marți Ungaria pentru ca a refuzat accesul unui jurnalist într-un centru de solicitanți de azil fara un motiv satisfacator, relateaza AFP. Instituția judiciara dependenta de Consiliul Europei și cu baza la Strasbourg a fost sesizata în…

- Moment istoric pentru justitia din Constanta Baroul Constanta, reprezentat de Catalin Gabriel Filisan, decan in exercitiu, se va infrati azi cu Baroul Hauts de Seine Paris, Franta , reprezentat de Vincent Maurel, decan in exercitiu. La eveniment sunt asteptati sa participe si presedintele Curtii Europene…

- Bucuresti, 20 sep /Agerpres/ - Tema introducerii in legislatia romana a despagubirilor in bani pentru conditii de detentie necorespunzatoare a fost discutata la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), in cadrul intalnirii dintre agentul guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Simona-Maya…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, s-a intalnit, joi, cu presedintele Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), Linos Alexandre Sicillianos, subliniind in cadrul intrevederii ca Romania doreste o cooperare stransa cu CEDO, avand in vedere numarul mare de dosare care vizeaza tara noastra. Potrivit…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, l-a primit astazi, la Palatul Victoria, pe președintele Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), Linos-Alexandre Sicilianos, aflat in vizita in Romania. In cadrul intrevederii, cei doi oficiali au discutat despre progresele realizate de Curte in vederea…

