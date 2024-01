Cătălin Crișan, pe patul de spital! Cunoscutul artist a fost operat: „M-a salvat” – FOTO Cunoscutul cantareț Catalin Crișan a fost surprins pe un pat de spital, iar vestea ca artistul a avut nevoie sa fie operat s-a raspandit cu repeziciune in mediul online. Fanii acestuia au reacționat, urandu-i insanatoșire grabnica. Disparut de ceva vreme din lumina reflectoarelor, despre cantarețul in varsta de 55 de ani s-a aflat recent ca […] The post Catalin Crișan, pe patul de spital! Cunoscutul artist a fost operat: „M-a salvat” – FOTO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Crișan traverseaza cea mai grea perioada a vieții sale. Celebrul artist a ajuns direct pe masa de operație, dupa ce durerile au devenit insuportabile. Cat de dificila a fost intervenția la care a fost supus și de ce nu a avut curaj niciun alt medic sa faca acest pas. Catalin Crișan, operat de…

- Cateva dintre vedete au probleme ca de inceput de an. Așa a fost sa fie, dar mai bine sa se trateze acum decat mai tarziu. Actorul Vladimir Draghia s-a operat marți, artista Cristina Spatar are probleme cu ochii și se pare ca și celebrul Chef Catalin Scarlatescu a avut de-a face tot cu o problema la…

- Legendara Chris Evert (68 de ani) a publicat imagini de pe patul de spital, in timp ce face tratament pentru cancer. Fosta mare jucatoare de tenis, diagnosticata in 2021 cu cancer ovarian in stadiul 1, are din nou probleme de sanatate. Acum, ea face chimioterapie, publicand o serie de imagini din spital,…

- A fost vorba de o interventie chirurgicala abdominala planificata la un spital privat din Londra, potrivit comunicatului oficial, citat de The Sun. Soția prințului William va ramane in spital timp de zece pana la 14 zile, a precizat Palatul. Palatul a precizat ca printesa, in varsta de 42 de ani, doreste…

- Prințesa de Wales a fost supusa unei intervenții chirurgicale abdominale la Londra și va ramane in spital pana la doua saptamani, a anunțat Palatul Kensington."Alteța Sa Regala Prințesa de Wales a fost internata ieri (marți - n.r.) la clinica din Londra pentru o intervenție chirurgicala abdominala…

- Marius Șumudica (52 de ani) a ajuns la spital, dupa ce s-a plans ca se simte rau. Antrenorul lui Gaziantep iși amanase intoarcerea in Turcia din cauza imbolnavirii cu coronavirus, tot din cauza simptomelor de Covid-19. Clubul turc i-a urat insanatoșire grabnica pe canalele sociale. Marius Șumudica a…

- Dan Ciotoi a fost internat in spital! Idolul multor generații a suferit deja doua interventii chirurgicaleCu puțin timp in urma, Dan Ciotoi și-a anunțat fanii ca a fost internat in spital. Artistul nu a dat de ințeles cu ce probleme de sanatate se confrunta, insa a ținut sa le transmita apropiatilor…

- Barbatul in varsta de 34 de ani din Bistrita suspectat ca si-a ucis sotia este internat in spital, el fiind supus unei interventii chirurgicale dupa ce, cel mai probabil, s-a ranit singur. Barbatul a fotografiat cadavrul si a postat imaginea la sectiunea „story”, pe Facebook, iar un vecin care a vazut…