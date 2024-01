Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul cantareț Catalin Crișan a fost surprins pe un pat de spital, iar vestea ca artistul a avut nevoie sa fie operat s-a raspandit cu repeziciune in mediul online. Fanii acestuia au reacționat, urandu-i insanatoșire grabnica. Disparut de ceva vreme din lumina reflectoarelor, despre cantarețul…

- Un accident cu mai multe victime a avut loc, vineri la pranz, la iesire din municipiul Buzau, la intersectia drumurilor nationale DN2 (E85) si DN1B, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ), autoritatile activand Planul Rosu de Interventie. La fata locului intervin echipaje ale Inspectoratului…

- Caz șocant in showbiz! O blonda celebra a fost batuta crunt și a trait momente de coșmar, cand a fost atacata de un barbat mascat! Din cauza ranilor grave a ajuns pe patul de spital. Veștile proaste nu au incetat sa apara, caci in timp ce se lupta pentru viața ei, i-au fost furate mai multe obiecte…

- Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, IPS Calinic, a fost adus, luni, cu elicopterul SMURD de la Suceava la Institutul de Boli Cardiovasculare din Iasi, acuzand probleme cardiace, transmite News.ro.

- Militarii Detașamentului de pompieri Campulung Moldovenesc, impreuna cu lucratorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgența din Moldovița și Vatra Moldoviței, au intervenit cu cinci autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD pentru localizarea și lichidarea unui incendiu, izbucnit in satul…

- Cintarețul, compozitorul, muzicianul Leonid Agutin a luat legatura cu fanii dupa internare. A publicat o fotografie din spital pe canalul sau Telegram. Leonid Agutin a spus ca a fost operat din cauza unui cheag de singe ratacitor. Medicii au descoperit starea periculoasa cind muzicianul a venit la spital…

- In urma cu aproximativ doua ore a fost solicitata intervenția unei ambulanțe la un local situat pe strada Ștefan Cicio Pop din municipiu. Din primele... The post Barbat in stop cardio-respirator, transportat de urgența la spital appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Lu-K Beats, membru al trupei Șatra B.E.N.Z, in stare grava la spital! Are nevoie urgenta de sange Continue reading Lu-K Beats, membru al trupei Șatra B.E.N.Z, in stare grava la spital! Are nevoie urgenta de sange at Tabu.