Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD-PNL la Primaria Capitalei, Catalin Cirstoiu, a declarat, luni, ca „sufletul si viata” sa sunt liberale, mentionand ca, prin „pragmatismul si atitudinea concreta” a profesiei pe care o are, va putea sa faca din Bucuresti „un oras asa cum trebuie sa fie”. „Sa stiti ca sufletul meu, viata…

- Candidatul comun al PNL si PSD la Primaria Capitalei Catalin Cirstoiu a afirmat, luni la Comitetul Extraordinar de Coordonare al PNL Sector 4, ca sufletul sau si viata sa este „una liberala, este o viata dedicata unei activitati liberale”. El a adaugat ca Bucurestiul ar trebui sa fie un oras in care…

- Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca il prezinta miercuri, la ora 12.00, pe candidatul PSD-PNL la Primaria Capitalei, medicul Catalin Cirstoiu, intr-o conferinta de presa care va avea loc la Palatul Parlamentului, la care vor participa si presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, si presedintele PNL Bucuresti,…

- Liderii coalitiei PSD- PNL il prezinta miercuri pe candidatul comun la Primaria Capitalei, medicul Catalin Cirstoiu, intr-o conferinta de presa care va avea loc la Palatul Parlamentului, la care vor participa si presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, si presedintele PNL Bucuresti, Sebastian Burduja,…

- Alesul coalitiei nu este pe placul tuturor liderilor din PSD si PNL. Prim-vicepresedintele liberal, Rares Bogdan, si-a exprimat nemultumirea in legatura cu nominalizarea medicului Catalin Cirstoiu la Primaria Bucuresti.

- Candidatul comun la primaria Capitalei va fi, potrivit unor surse de la varful PSD și PNL, medicul Catalin Cirstoiu, managerul Spitalului Universitar din București. In timp ce Nicolae Ciuca spune ca acesta va fi votat de bucureșteni pentru ca toata lumea a auzit de unitatea medicala pe care o conduce,…

- PSD și PNL continua sa caute un candidat pentru Primaria Capitalei. Spun ca se sondeaza pentru a-l aduce in fața pe cel mai bine clasat. Nu se ințeleg. Ar mai dura doua saptamani pina la anunțul oficial. Gabriela Firea pare sa fie tot mai departe de acest deziderat, in timp ce Sebastian Burduja, anunțat…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a comentat, in direct la Digi24, posibilitatea ca omul de afaceri Dan Ostachie sa fie candidatul pentru Primaria Capitalei. Fondatorul Altex a avut o intalnire cu președintele PNL Nicolae Ciuca, in contextul in care in spațiul public se discuta despre posibilitatea…