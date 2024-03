Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, care a ajuns in Romania marti seara sub escorta, a fost dus de la frontiera direct in Penitenciarul Arad, unde este pus in carantina intr-o camera cu alti detinuti aflati tot in carantina, potrivit agerpres.ro. Purtatorul de cuvant al Penitenciarului…

- Catalin Cherecheș (45 de ani), primarul din Baia Mare, condamnat la cinci ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita in forma continuata a fost extradat in aceasta seara de autoritațile din Germania. Acesta fugise din Romania in noiembrie anul trecut folosindu-se de un act de identitate fals.…

- Catalin Cherecheș a ajuns in Romania! Flancat de doi ofițeri de poliție, fostul primar a fost dus cu duba rapid de autoritați. Catalin Cherecheș a ajuns in Romania! Flancat de doi ofițeri de poliție, fostul primar a fost dus cu duba rapid de autoritați. Fugarul Cherecheș parea relativ relaxat la granița.…

- Catalin Cherecheș va fi extradat in Romania pentru executarea pedepsei, a decis Tribunalul Regional din Munchen. Politia Romana anunta ca fostul primar din Baia Mare Catalin Chereches va fi adus in tara pentru executarea pedepsei cu inchisoarea, la o data care va fi stabilita de comun acord cu partenerii…

- Catalin Cherecheș va fi adus in țara pana la sfarșitul lunii in vederea executarii pedepsei de cinci ani de inchisoare pentru luare de mita, informeaza Rador Radio Romania. Judecatorii din Munchen au aprobat extradarea sa, iar Poliția Romana a anunțat ieri ca va trimite o escorta la o data ce va…

