- Fostul primar din Baia Mare Catalin Cherecheș se afla in carantina la Penitenciarul de maxima siguranta din Arad, informeaza Rador Radio Romania. El a fost adus in aseara in țara sub escorta, dupa ce a fost extradat din Germania pentru a-si executa pedeapsa de 5 ani de inchisoare pentru luare de…

- Presa somaleza de stat a anuntat ca fortele guvernamentale au ucis cel putin 30 de militanti al-Shabaab in apropiere de Jamame, la sud de capitala tarii, Mogadiscio, relateaza BBC citat de Rador Radio Romania. Alti aproximativ zece insurgenti au fost capturati in urma "unei operatiuni coordonate".Operatiunile…

- Autoritațile Republicii Moldova nu vor organiza un referendum asupra neutralitații țarii, intrucat acest statut este deja consacrat in Constituție, a declarat șeful de cabinet al președintelui Republicii Moldova, Adrian Balutel, raspunzand la o scrisoare a fostului șef al Gagauziei, Irina Vlah, in care…

- Procuratura belgiana cere 12 luni de inchisoare pentru cei doi hoți romani care au incercat sa jefuiasca o brutarie din Perk, la sfarșitul anului trecut. Ei au fost prinși de brutarul Stijn Vanderveken, care a fost și el prezent la proces. „Vreau sa ne simțim in siguranța ca cetațeni ai Belgiei”, a…

- Patruzeci și trei de prizonieri se afla inca in libertate dupa ce au evadat dintr-o inchisoare din nordul Ecuadorului, a anunțat luni agenția penitenciara SNAI, in conditiile in care forțele de securitate continua operațiunile in toata țara, informeaza Rador Radio Romania.Președintele Daniel Noboa…

- Cel mai cunoscut lider de banda din Ecuador a disparut dintr-o inchisoare de maxima securitate. Sute de polițiști il cauta pe barbatul care nu a mai fost gasit in celula sa, potrivit BBC.Adolfo Macias Villamar, cunoscut sub numele de „Fito”, este liderul Los Choneros, o banda puternica despre care…

- Cel mai periculos infractor al Ecuadorului, liderul gruparii Los Choneros, a disparut din inchisoarea in care era detinut, au anuntat duminica autoritatile, care au lansat o operatiune pentru a-l localiza, relateaza Reuters, citata de News.ro. Generalul Cesar Zapata, comandantul national al politiei,…

