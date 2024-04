Stiri pe aceeasi tema

- La nici o ora dupa activarea Codului portocaliu de vant care va matura astazi țara, in București s-au inregsitrat și primele pagube. Inspectoratul pentru Situații de Urgența a fost alertat prin numarul 112 cu privire la mai multe incidente, din fericire fara victime.

- COD PORTOCALIU de vant puternic in Alba și aproape toata țara. Rafalele vor ajunge și la 120 de kilometri la ora, in zonele inalte Cod portocaliu in de vant puternic in Alba și o mare parte a țarii, de marți dimineața. Codul galben emis luni pentru noaptea de luni spre marți, valabil in partea de Vest…

- Guvernul a adoptat masurile corecte pentru a combate efectele crizelor multiple din ultimii ani, declara Marcel Boloș, potrivit Rador Radio Romania. Ministrul finanțelor, Marcel Boloș, considera ca decizia agenției de evaluare Fitch, de a menține ratingul Romaniei pentru datoriile pe termen lung…

- Autoritațile anunța ca luni dimineața nu sunt drumuri inchise din cauza unor accidente sau fenomene meteorologice. Totuși, ploile și vantul puternic afecteaza circulația mașinilor pe numeroase șosele din Romania.

- Romanii care se afla, tranziteaza sau vor sa plece spre Bulgaria sunt atentionati de Ministerul de Externe ca in tara vecina sunt in vigoare in weekend avertizari cu codul portocaliu si galben pentru vreme severa. Va ninge abundent pe intreg teritoriul tarii si vantul va bate puternic. Ministerul Roman…

- "Astazi asistam la o racire semnificativa a vremii in jumatatea de nord a țarii, unde temperaturile vor deveni normale pentru perioada in care ne aflam.Vor fi precipitații in toate regiunile, iar daca azi la inceput pana in orele pranzului precipitațiile vor fi sub forma de ploaie și trecator lapovița…

- De Boboteaza nu am avut proverbialul ger. S-au inregistrat printre cele mai mari temperaturi din ultimii 65 de ani. In unele zone ale tarii, au fost chiar 17-18 grade Celsius. Vremea buna va fi inlocuita insa rapid de un vortex polar. Saptamana viitoare vom avea parte de ninsori, vant puternic iar temperatura…