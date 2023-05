Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Pastrama a dat lovitura in Dubai, insa nu a reușit sa se desparta de tot de Romania. Vedeta din showbiz-ul de la noi a revenit in țara, in urma cu puțin timp, dupa cinci luni in care a stat printre arabi. Mai mult decat atat, Florin Pastrama a demonstrat ca este un soț iubitor și atent, astfel…

- A dat lovitura in Dubai, insa nu a reușit sa se desparta de tot de Romania. Brigitte Pastrama a revenit in țara, dupa cinci luni in care a stat printre arabi. Florin Pastrama a demonstrat ca este un soț iubitor și atent, astfel ca i-a facut o surpriza romantica la aeroport. Chiar daca a fost vorba despre…

- Brigitte Pastrama și-a cumparat o casa in Dubai, iar din septembrie fiica ei se va muta in Emiratele Arabe Unite, acolo unde va și studia. Fosta soție a lui Ilie Nastase se muta definitiv din țara, pentru ca nu iși dorește ca Sara sa intre in anturaje nepotrivite, așa cum s-a intamplat cu fiul ei cel…

- Brigitte Pastrama se afla de patru luni in Dubai, acolo unde și-a cumparat o casa și unde vrea sa se mute. Fosta soție a lui Ilie Nastase a fost pusa intr-o situație stanjenitoare de doi romani aflați in Emiratele Arabe Unite. Pe una dintre rețelele de socializare, Brigitte Pastrama a povestit intamplarea…

- Brigitte Pastrama, in varsta de 45 de ani și Ilie Nastase, in varsta de 76 de an, s-au iubit timp de opt ani dintre care cinci ani au fost casatoriți. Mariajul lor s-a terminat in 2018. La cinci ani distanța, bruneta face declarații neașteptate despre fostul tenismen. In prezent, Brigitte este casatorita…

- Brigitte Pastrama și soțul ei, Florin, au decis sa-și schimbe viața radical, iar vedeta a facut eforturi pentru a se muta definitiv in Dubai. Brigitte Pastrama a marturisit ca a vandut un apartament din Romania, dar și o mașina pentru a achiziționa o casa in Dubai, astfel ca iși dorește din septembrie…

- Brigitte Pastrama a facut cateva schimbari majore in viața ei, iar acum este mai fericita ca niciodata departe de Romania. Soția lui Florin Pastrama și-a anunțat prietenii virtuali ca a reușit sa obțina viza pentru Dubai.

