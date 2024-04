Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii cartierului La Salut din Barcelona s-au saturat de turiștii care viziteaza faimosul Park Guell al lui Gaudi. Dupa ani grei, traseul popular de cei care doresc sa viziteze parcul celebru al lui Gaudi a fost ascuns atat pe Google, cat și pe Apple.

- Președintele Consiliului Executiv al PSD este de parere ca dupa alegeri va trebui ca statul și Constituția trebuie reformate, potrivit Realitatea Plus.In plus acesta mai spune ca oamenii din stat trebuie sa iși indreptate atenția catre „deciziile aberante” din Justiție. Fostul ministru al apararii reclama…

- O tanara din Capitala a fost retinuta dupa ce s-a luat la bataie cu polițiștii locali si le-a smuls hainele. Scandalul a pornit de la o parcare neregulamentara. Reprezentantii Parchetului de pe langa Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au anuntat, miercuri, ca procurorii cerceteaza o femeie…

- Magazinele online din Romania pierd aproximativ 30% din vanzari, in lipsa automatizarii proceselor operaționale, potrivit unei analize a TARA Interactive, companie romaneasca de dezvoltare de software

- O propunere legislativa vizeaza modificarea Legii pensiilor militare de stat (Legea nr. 223/2015) prin care sunt eliminate pensiile de serviciu pentru militarii, politistii, jandarmii si functionarii publici cu statut special condamnati penal pentru infractiuni de coruptie sau de serviciu. „Este imoral…

- Tik Tok lanseaza un centru european de moderare electorala. Informațiile de utilitate in contextul alegerilor vor fi disponibile, in limba locala, pentru fiecare dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Tik Tok va lansa in aplicație un centru electoral in limba locala pentru fiecare dintre…

- Pe popularul forum de poker „Two plus Two” („2 plus 2”) exista plangeri cu duiumul referitoare la inchiderea, socotita de unii „incorecta”, a unor conturi și confiscarea fondurilor de catre diverși operatori.

- Unii artiști care colaboreaza cu casa de discuri Universal Music Group au reacționat in mediul online dupa dispariția pieselor de pe Tik Tok, in urma intreruperii colaborarii cu rețeaua de socializare din cauza drepturilor de autor. Conan Gray, unul dintre numeroșii artiști luați sub aripa UMG a vorbit…