Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, pentru Tzanca Uraganu este o zi cu totul speciala, caci fiica sa, Anais, a implinit 5 ani. Artistul nu a ratat un astfel de moment și a postat o imagine cu micuța, alaturi de fratele sau, dar și un scurt mesaj emoționant.

- De Ziua Copilului, Mihai Petre a postat un videoclip adorabil pe contul sau de Instagram, in care apare alaturi de fiica cea mica. Intreaga familie a petrecut ziua de 1 Iunie intr-un mod special.

- Fiica lui Smiley și a Ginei Pistol nu a lipsit de la nunta parinților ei, evenimentul care a avut loc sambata, 27 mai. In varsta de doi ani și cateva luni, Josephine a facut furori in rochia ei de prințesa și cu mișcarile sale de balerina. Dupa 7 ani de relație, Gina Pistol și Smiley au spus ieri cel…

- Gina Pistol și Smiley au facut publica prima fotografie de la nunta in care apar alaturi de micuța lor, Josephine. In descrierea fotografiilor, cei doi au avut o prima reacție dupa petrecerea de vis de seara trecuta. Indragostiții care ieri au devenit soț și soție in acte și și-au jurat iubire in fața…

- Zi speciala pentru Liviu Varciu! Carmina, fiica lui cea mare, iși sarbatorește astazi ziua de naștere, iar prezentatorul TV i-a transmis o urare emoționanta pe contul lui personal de Instagram și a postat cateva imagini.

- "O atmosfera incantatoare in aeroportul din Tel Aviv avandu-i ca protagoniști pe Remus Alazaroae și Marcel Pavel". ''Dupa 3 zile de periplu in Țara Sfanta am revenit de la Ierusalim fiind intampinat acasa de fetița mea, Iuvenalia, spunandu-mi: Tati, iata, ți-am pregatit masa sfanta de Paște, apoi rostind.....HRISTOS…

- Este zi de sarbatoare la FCSB. Managerul general al echipei, Mihai Stoica, implinește 58 de ani. Teodora Stoica a scris pe rețele sociale un mesaj emoționant in care a spus ca este foarte fericita pentru ca a fost binecuvantata cu „un tata uimitor”. Ce mesaj a primit Mihai Stoica de la fiica lui. Managerul…

- Este zi de sarbatoare pentru Iulia Salagean și Alex Bodi! Fiica lor implinește varsta de 6 ani. Parinții ei o rasfața cu fiecare ocazie, astfel ca i-au pregatit un tort de poveste, pe care l-a impartașit și cu fanii de pe rețelele de socializare.