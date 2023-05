Cât costă să iei cina în stratosferă, la 25 de km deasupra Pământului In curand, expresia „plutesc pe nori”, folosita de indragostiți, la o prima intalnire romantica, va avea alt sens pentru ca francezii deschid un restaurant in spațiu. Deasupra norilor. „Restaurantul spațial” al companiei Zephalto va fi o capsula presurizata, numita Celeste, atașata la un balon stratosferic. Zephalto a inceput deja sa faca așa-numite ”pre-rezervari” pentru viitorul sau restaurant spațial. Locurile la bordul primelor zboruri, programate de la sfarșitul lui 2024, au fost deja „securizate”, iar acum se vand bilete pentru 2025, anunța compania, potrivit CNN. Preparatele vor fi gatite… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

