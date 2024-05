Cât costă să deschizi un hotel de 3 stele în România Investiția intr-un hotel depinde de numeroși factori, inclusiv locația, prețul terenului, starea cladirii și structura de finanțare. Bugetele medii pentru deschiderea unui hotel sunt semnificative. Conform estimarilor WIN Advisors, costurile pentru un hotel de 3 stele pot ajunge la nivelul prețului unei garsoniere. Pentru un hotel de 3 stele, investiția se ridica la 50-60.000 euro pe camera (key), pentru un hotel de 4 stele la 70-80.000 euro pe camera, iar pentru un hotel de 5 stele costurile sunt și mai mari. Factorii cheie care influențeaza investiția Starea cladirii: Daca este vorba despre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

