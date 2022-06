Stiri pe aceeasi tema

- Cu toții visam sa ajungem in Dubai, mai ales pentru cele mai importante vedete aleg sa mearga acolo in vacanța. Deși este un oraș la mare cautare, iar prețurile sunt destul de piperate, agențiile de turism au oferte și pentru persoanele care nu dispun de un buget foarte mare. Iata cat costa o vacanța!

- S-a aflat cat costa sa inchiriezi casa de vacanța a Prințului Charles din Transilvania. Printul Charles al Marii Britanii se afla zilele acestea in Romania. Acesta a tras la casa sa din Valea Zalanului, o mica localitate din judetul Covasna. Atunci cand el nu se afla in Romania, casa lui poate fi inchirata…

- Romanii se pregatesc de concediile de vara, dar trebuie sa știe ca in acest an vacanțele pe litoralul romanesc și nu numai sunt cu 25% mai scumpe ca prețurile de dinaintea padnemiei. Se pare ca sunt cele mai mari prețuri de concedii din ultimii 30 de ani.

- Este sezonul in care toata lumea iși face planuri de vacanța, iar acum este cel mai prielnic moment pentru a face rezervari pe o croaziera pentru la toamna sau iarna. Exista numeroase oferte menite sa se plieze pe buzunarul fiecaruia. O croaziera pe Mediterana este alegerea perfecta pentru relaxare…

- Chiar daca nu este prima opțiune in randul turiștilor romani care vor sa iși petreaca vacanța in strainatate, Germania ofera o gama larga de variante, atat in sezonul rece, cat și in perioadele calde. La inceputul acestei luni, am petrecut cinci zile...

- Razvan Simion și iubita lui Daliana Raducan au petrecut cateva zile romantice la Monte Carlo cu ocazia unui eveniment destinat designului. Monte Carlo este o destinație care trebuie bifata de toate cuplurile ce doresc sa petreaca timp romantic impreuna departe de meleagurile romanești. Cat au trebuit…

- Anul 2022 este anul in care trebuie sa ne intoarcem in locuri turistice deja cunoscute sau sa mergem in altele noi. Este anul in care ne putem transforma calatoriile de vis in realitate. Marile agenții de turism și site-urile de specialitate s-au grabit sa-și prezinte ofertele pentru acest an. Multe…

- Oricine cauta un loc de cazare pentru perioada festivalului UNTOLD va gasi cel puțin o opțiune care sa ii fie pe plac. Fanii festivalului, care nu au reușit inca sa-și rezerve un loc de cazare, o pot face direct de pe site-ul UNTOLD, la secțiunea Accommodation. Peste 5.000 de locuri de... The post UNTOLD…