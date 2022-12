Stiri pe aceeasi tema

- Cum sarbatorile de sfarșit de an sunt tot mai aproape, pe langa aprovizionarea cu carnea de porc și alte produse tradiționale pentru masa de Craciun, romanii incep sa se intereseze și de brazi. Iar daca la porc, oferta din supermarket este de import, in mare parte, și la brazi se intampla la fel. La…

- Rapid a lansat astazi berea „Giuleșteana”, intr-un eveniment la care au participat acționarul principal Dan Șucu și președintele Daniel Niculae. Rapid continua mișcarile din zona de marketing. Astazi, intr-un supermarket partener din cartierul Giulești, Dan Șucu și Daniel Niculae au prezentat noua marca…

- Industria germana a carnii trage un serios semnal de alarma: carnea de porc nu doar ca va fi mai scumpa, ci ar urma sa și dispara de pe rafturile magazinelor in urmatoarele luni, din cauza reducerii efectivelor de animale. Avertismentul se adreseaza, in primul rand, consumatorilor din Germania, unul…

- Cu o luna inainte de Craciun, prețul la carnea de porc a explodat, practic, pornind de la 12-13 lei/kg și ajungand chiar și la 20 lei/kg in viu la porcii crescuți in gospodariile populației, in timp ce la poarta fermei carnea costa aproximativ 8 lei/kg. In același timp, carnea in carcasa se vinde cu…

- Carnea de mangalița constituie noua atracție a romanilor pentru masa de Craciun, inclusiv pentru restaurante, chiar daca este mai scumpa. De sarbatori, producatorii anunța prețuri mai mari cu circa 10%. Clienții apreciaza carnea de mangalița, deoarece este mai sanatoasa decat alte produse din porc,…

- Prețul la carnea de porc, DUBLU de sarbatori: Un kilogram ar putea costa și 60 de lei Carnea de porc se va scumpi de sarbatori, anunța mai mulți fermieri din diferite zone ale țarii. Scumpirile sunt cauzate in mare parte de facturile la energie. O alta cauza este aceea ca fermierii au tras linie dupa…

- In supermarketurile din Ungaria și-au facut apariția mai multe specialitați pe baza de greieri sau lacuste, primite cu interes in piața, dovada fiind vanzarile care au depașit cu mult așteptarile firmei importatoare. Dupa cate se pare, ungurii sunt destul de deschiși la nou, chiar daca prețul unor astfel…

- Factura la curent: Cat ii va costa pe romani? Recunoașteți ca este intrebarea la ordine zilei. Ce se va intampla și care va fi prețul platit, vedeți calculele aici. Dumitru Chisalița, președintele Asociației Energia Inteligenta (AEI), susține ca romanii vor ajunge sa plateasca facturi la energie cat…