Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Topescu a murit. Decizia familiei de a o incinera contravine cutumelor Bisericii Ortodoxe Romane. Sfantul Sinod este categoric in aceasta privinta: este o practica necrestina care atrage dupa sine refuzul preotilor de a savarsi orice serviciu religios, cat si o pomenire ulterioara. In esenta,…

- Vedeta de televiziune Adriana Bahmuțeanu a comentat, pe contul sau de pe o rețea de socializare, despre moartea cunoscutei jurnaliste Cristina Țopescu."Și-a dus tristețile cu ea intr-o alta lume, o lume fara spoiala refectoarelor, fara falsitațile oamenilor, fara ipocriziile și rautațile care ii provocau…

- Kuki Barbuceanu, reprezentantul Vier Pfoten, a intrat in direct prin telefon la emisiunea Adriana Nedelea LA FIX, unde a facut declarații despre cainii gasiți la locuința Cristinei Țopescu, mare iubitoare de animale. "Doi caini au fost gasiți morți in casa, iar in curte erau patru caini, grași, pentru…

- Ștefan Banica junior a trait o poveste de dragoste cu Cristina Țopescu. Artistul este profund indurerat de moartea jurnlistei."OM frumos, idealist, cu un suflet mare și un excelent profesionist in meseria ei. A fost omul alaturi de care am trait una dintre cele mai frumoase și intense perioade din viața…

- Victor Costache, ministrul Sanatații, a transmis un mesaj, prin intermediul unui comunicat de presa, in care vorbește despre dispariția Cristinei Țopescu, care a fost angajata a ministerului.Cristina Țopescu a fost angaja a Ministerului Sanatații din luna noiembrie a anului trecut. Era consilier al…

- Vestea morții Cristinei Țopescu a șocat o intreaga țara. Puțini știu prin cate experiențe traumatizante a trecut jurnalista. Dar a reușit mereu sa se ridice și sa continue, sa ințeleaga ca e un om cu adevarat puternic, așa cum marturisea mereu. Una din cele mai grele perioade prin care a trecut a fost…

- CRISTINA TOPESCU A MURIT. Femeia care a sunat, duminica seara, la 112 pentru a anunța dispariția Cristinei Țopescu a postat, in aceasta dimineața, un mesaj pe pagina de socializare a jurnalistei. Ea susține ca administra aceasta pagina și ca azi va face mai multe dezvaluiri despre modul in care traia…

- Vestea morții Cristinei Țopescu a uimit și indurerat intreaga țara. Jurnalista avea 59 de ani și se retrasese din televiziune in ultimii ani. A fost gasita fara viața in propria locuința, iar vecina care a sunat la 112 susține ca nu mai fusese vazuta de aproximativ trei saptamani.