Cât consumă oltenii. Cheltuie pe alcool tot cât dau pe apă Direcția Județeana de Statistica Dolj a analizat cheltuielile medii lunare pe fiecare locuitor din Oltenia, in trimestrul I al acestui an. Datele statistice releva cat cheltuie locuitorii din regiunea Sud-Vest pentru marfuri alimentare și nealimentare. Am analizat indicatorul statistic numit “cheltuielile pentru cumpararea produselor agroalimentare pe categorii de produse și principalele categorii sociale, pe macroregiuni și regiuni de dezvoltare – medii lunare pe o persoana”. Costurile cu procurarea de alcool similare cu cele pentru apa și sucuri In intervalul analizat de Statistica, locuitorii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unele dintre meseriile mai rare aduc salarii peste medie, insa necesita și condiții deosebite de lucru. Un macaragiu caștiga in medie 4.000 de lei in mana pe luna, in Romania, un pompier pleaca acasa lunar cu aceeași suma in portofel, in vreme ce un alpinist utilitar caștiga 3.500 de lei, potrivit datelor…

- Romania ocupa locul 6 in lume intr-un clasament al tarilor cu cel mai rapid internet fix, cu o medie de 217 mbps, top condus de Singapore (262 mbps), urmata de Hong Kong, Monaco, Elvetia si Thailanda, potrivit unei analize publicata de Visualcapitalist.com. Datele au la baza rezultatele din…

- Directia Judeteana de Statistica Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea, pe perioada determinata, a 6 posturi vacante contractuale de executie, respectiv: bull; Expert IA 2 posturi. Conditii specifice pentru ocuparea posturilor: vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei:…

- Scolile din Dolj vor trece la corectarea planurilor de scolarizare, in sensul ca trebuie sa renunte la clasele care nu au suficienti elevi. In cazul liceelor si al scolilor profesionale care nu au suficienti elevi pentru o anumita specializare, acestia vor fi transferati in unitate daca mai exista o…

- Copiii femeilor care au fost supraponderale in timpul sarcinii prezinta un risc crescut de a dezvolta mai tarziu, in viata adulta, cancer de colon, arata un studiu american citat de 360medical.ro. Excesul de greutate al mamelor este adeseori o cauza a suferintelor celor mici, arata cercetarile. Femeile…

- Dupa jumatatea lunii august, preturile pachetelor de vacanta atat in Romania cat si in Bulgaria vor scadea cu pana la 40%, estimeaza specialiștii din domeniu. Conform IRI Travel, in prezent cazarea la Mamaia costa intre 250 si 350 de lei pe noapte, de persoana, cu mic dejun. Dupa data de 23 august,…

- Valul de caldura va persista si maine Foto: Arhiva. Valul de caldura ce se manifesta în aproape toata tara va persista si mâine în sud, dupa care se prognozeaza o scadere a temperaturilor. Avem detalii de la meteorologul de serviciu Diana Giurgiu. …

- Astazi, vremea va deveni calduroasa in cea mai mare parte a tarii, caniculara la amiaza in Banat, Crisana, local in Oltenia si in sud-vestul Munteniei si al Transilvaniei. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab si moderat, cu avea intensificari trecatoare in regiunile vestice. Temperaturile…