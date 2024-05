Stiri pe aceeasi tema

- Loteria Romana a anuntat, intr-un comunicat de presa, ca marti s-a prezentat la sediul central al institutiei castigatorul premiului de categoria I, in valoare de 3.610.326,64 lei (peste 725.000 de euro), obtinut la tragerea Loto 6/49 din 28 aprilie.”Castigatorul este din Bucuresti, are peste 80 de…

- Duminica, 14 aprilie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 11 aprilie.Rezultatele Loto 6/49 din 14 aprilie 2024Loto 6 din 49: Loto 5 din 40: 3, 23, 19, 20, 35, 22Joker: 22, 39, 18, 19, 36 (+9)Noroc Plus: 2, 6, 8, 5,…

- Duminica, 14 aprilie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 11 aprilie. Numerele caștigatoare vor fi afișate dupa ora 18.30.Caștig de 80.000 de euro la tragerea Loto 6/49 din 14 aprilie 2024Dupa caștigarea premiului…

- Duminica sunt programate noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile de joi Loteria Romana a acordat 15.954 de castiguri, in valoare totala de peste 1 milion de lei. La Loto 6/49 se inregistreaza, la categoria I, un report de peste 5,45 milioane de…

- Clujeanul norocos care a caștigat saptamana trecuta aproape 6 milioane de euro la JOKER și-a revendicat premiul. El spune ca joaca de ani de zile la loto aceeași varianta iar acum i-a suras norocul. ”Trebuie jucat responsabil, norocul vine și la o varianta simpla. Doresc succes tuturor jucatorilor!”,…

- Duminica, 17 martie, la ora 18.30, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.Rezultatele Loto 6/49 din 17 martie 2024Loto 6 din 49: Loto 5 din 40: Joker: Noroc Plus: SuperNoroc: Noroc: Report in valoare de peste 824.000 de euro la tragerea Loto 6/49 din 17…

- Joi, 22 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 18 februarie, Loteria Romana a acordat peste 34.400 de caștiguri in valoare totala de peste 2,34 milioane de lei.Rezultatele Loto 6/49 din 22 februarie 2024Loto…

- Potrivit Loteriei Romane, joi au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica s-au acordat 32.064 de castiguri, in valoare totala de peste 2,55 milioane de lei. La Loto 6/49, se inregistreaza, la categoria I, un report de peste…