- S-au ales cei 9 semifinaliști la „Chefi la cuțite”, sezonul 12, in ediția de luni, 16 octombrie. Mihaela Barbosu, Horia Manea si Cosmin Berki au fost eliminați din show-ul culinar de la Antena 1.Seara incarcata de emoții la Chefi la cuțite: cel de-al 12-lea sezon al show-ului culinar și-a desemnat ieri…

- Horia Manea, impreuna ca Mihaela Barbosu și Cosmin Berki au parasit competiția inainte de semifinala. Concurentul din echipa magenta a facut la duel un desert, pentru care a primit doar 9 puncte din partea juraților, ceea ce i-a adus eliminarea.

- In ediția 27 din sezonul 12 Chefi la cuțite de pe 16 octombrie 2023, trei concurenți au parasit competiția inainte de semifinala. Mihaela Barbosu, Cosmin Berki și Horia Manea au fost eliminați din show-ul culinar.

- Alex Mihoc l-a enervat peste masura pe chef Catalin Scarlatescu in ediția 27 din sezonul 12 Chefi la cuțite, de pe 16 octombrie 2023. De asemenea, Raluca Hulubei a fost la un pas de o accidentare grava in bucataria show-ului culinar.

- Au mai ramas doar cateva ediții din „Chefi la cuțite” sezonul 12 și ultimul in care vor mai aparea cei trei jurați. Iata ce se intampla in episodul din aceasta seara.In aceasta seara, de la 20:00, la Chefi la cuțite, urmeaza o sesiune de gatit ce va duce proba la un nivel demn de ultimele battle-uri…

- S-au incins spiritele la proba individuala, in cadrul echipei lui Sorin Bontea. Valentin Timofte și Maryoris Hurtado s-au certat cand iși gateau preparatele, din cauza cuptorului pe care il foloseau amandoi.

- Mirela Chiroab a fost eliminata de la Chefi la cuțite sezonul 12, in ediția de miercuri, 27 septembrie. Echipa portocalie a mai pierdut un concurent important. Dupa o proba de individuale care i-a pus pe mulți in incurcatura, Irina Fodor a anunțat punctajele obținute.Dupa un al doilea battle plin de…

- Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu și-a ales echipele la „Chefi la cuțite”, sezonul 12. Aseara, bucatarii au aflat si culorile sub care vor concura in acest sezon.46 de concurenți din aproximativ 120 s-au luptat aseara la „Chefi la cuțite”, sezonul 12, pentru a ajunge in echipele…