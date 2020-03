Stiri pe aceeasi tema

- Victor Costache, ministrul sanatatii, a anuntat ca toti bucurestenii ar putea fi testati pentru coronavirus. Planul pus la cale de minister este insa unul cu sanse utopice in acest moment, cand Romania poate efectua peste 1.000 teste pe zi. Costache a facut afirmatia intr-un interviu acordat Stirilor…

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat, in direct la Digi24, cum se va face testarea in masa, in București, și cine vor fi primele persoane care vor afla daca sunt sau nu infectate."Este un proiect prin care se urmarește testarea in marile aglomerari urbane. S-au…

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, a declarat, pentru Știrile ProTV, ca intreaga populație din Capitala va fi testata pentru coronavirus. In acest sens, Victor Costache a precizat ca echipele medicale vor merge din ușa in ușa pentru a ii testa pe bucureșteni.”Am avizat un parteneriat și…

- Ministrul Sanatații a anunțat, miercuri, ca vor fi testați toți bucureștenii pentru coronavirus. Victor Costache a spus ca testarea va fi aplicata in curand și se va face cu echipe mobile. Totodata, a confirmat ca in perioada urmatoare vor ajunge in țara 2 milioane de teste din Coreea de...

- Victor Costache, ministrul Sanatații, afirma ca toți cetațenii din București vor fi testați in scurt timp pentru COVID-19. „Am avizat un parteneriat și un program care va demara rapid. Vrem sa se testeze toata populația Bucureștiului printr-o serie de echipe care vor merge door to door, dupa modelul…

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, a afirmat ca Romania este mult sub capacitatea de explozie a sistemului sanitar, menționand ca 90% din cazurile confirmate de coronavirus sunt „de import” și se...

- Victor Costache, ministrul Sanatatii, subliniaza ca nu exista inregistrat niciun caz de coronavirus in Romania si exista 3.500 de locuri suplimentare in centrele de carantina.Epidemia de coronavirus care a cuprins Italia a pus in alerta si autoritatile din Romania. Ministrul Sanatații, Victor Costache,…

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, a decis sa suplimenteze stocul de vaccin antigripal cu inca 35.000 de doze. Vor fi vaccinate persoanele cu risc ridicat de imbolnavire potrivit unui comunicat transmis, sambata, de catre Ministerul Sanatatii. Pana la data de 19 ianuarie, un numar de 1.447.831 de…