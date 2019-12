Stiri pe aceeasi tema

- Muzica gnaoua (gnawa), al carei stil ritualic si initiatic a fost perpetuat de descendentii fostilor sclavi proveniti din Africa, a fost inscrisa joi la Bogota in patrimoniul cultural imaterial al Organizatiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO), informeaza AFP potrivit…

- Nuad, arta milenara a masajului thailandez, a fost inscrisa joi la Bogota in patrimoniul cultural imaterial al Organizatiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO), informeaza AFP. Importat din India in urma cu aproximativ 2.500 de ani de tamaduitori si calugari budisti,…

- Alpinismul, arta catararii pe stanci si varfuri montane inalte, a fost inscris miercuri la Bogota in patrimoniul cultural imaterial al Organizatiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO), informeaza AFP. Franta, Italia si Elvetia si-au unit fortele pentru promovarea…

- Zeci de ani, Cascada Victoria, acolo unde raul african Zambezi cade 100 de metri, a atras milioane de turisti care au decis sa-si petreaca vacantele in Zimbabwe si Zambia, pentru peisajele spectaculoase.

- O ''comoara ingropata in arhivele Unesco'' de aproape sapte decenii, sub forma a 38 de imagini surprise in anii '50 de fotograful polonez David Seymour, supranumit ''Chim'', unul dintre cofondatorii agentiei Magnum, au fost scoase la lumina, a anuntat marti organizatia intr-un comunicat citat de…

- In urma cu 25 de ani, UNESCO (Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știința și Cultura), in deplin acord cu principiile IFLA ((Federatia Internationala a Asociatiilor de Biblioteci si Bibliotecari) lansa Manifestul pentru bibliotecile publice. Considerand biblioteca publica drept „forța vie…

- Emiratele Arabe Unite se afla din nou la conducerea consiliului executiv al Organizației ONU pentru Educație, Știința și Cultura, unde va prezida pana in 2023. Este a patra oara cand aceasta țara reușește sa obțina aceasta funcție, iar aportul adus pana in prezent este unul mai mult decat considerabil.…