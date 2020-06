Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile locuințelor din Australia, India, Dubai, Marea Britanie, Canada și Statele Unite au fost prognozate sa scada anul acesta și urmatorul, intr-un scenariu economic cel mai grav. Pandemia a ucis peste 480.000 de oameni in intreaga lume, a infectat aproximativ 9,3 milioane și a lasat multe milioane…

- Cladirea Universitații București din centrul Capitalei va intra intr-un amplu program de consolidare, reparare și modernizare. Lucrarea ca include și punerea in valoare a vestigiilor arheologice din...

- Gabriela Firea a discutat, joi, cu reprezentanți ai mediului de afaceri și ai mediului asociativ din turism. Printre masurile dezbatute de oamenii de afaceri cu primarul general al Capitalei se numara reducerea anumitor taxe pentru industria de turism și inființarea unui centru de conferințe.

- Platile pentru sprijinul cuplat in sectorul vegetal vor incepe din 16 mai, a anuntat, saptamana trecuta, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros. „Masura privind sprijinul cuplat vegetal are un plafon maxim de 85 de milioane de euro (85,5 milioane de euro n.r.) și platile vor incepe…

- Eurobank, al treilea grup bancar elen, pune la dispozitia industriei turismului din Grecia, puternic afectat de pandemia de coronavirus (COVID-19), un pachet de finantare de 750 de milioane de euro, de acest sector depinzand in mare masura economia tarii, transmite Reuters. "Eurobank este banca turismului…

- „Frații Dedeman'' se pregatesc sa intre intr-o noua afacere bomba, in plina criza de coronavirus! Frații Dragoș și Adrian Paval, proprietarii lanțului de magazine Dedeman, au luat o noua decizie! Mai exact, cei mai bogați frați se gandesc sa readuca la viața... Citește AICI in ce vor investi frații…

- Freedom Group, companie de consultanta imobiliara fondata de catre antreprenorul in serie Octavian Badescu, estimeaza ca activitatea agentilor imobiliari s-a diminuat cu aproximativ 75% la nivelul Capitalei, in ceea ce priveste volumul tranzactiilor, in martie 2020. Pentru a putea aprecia…