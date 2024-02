Stiri pe aceeasi tema

- Casa Judeteana de Pensii Timis, cu sediul in Timisoara, str. Andrei Saguna Nr. 5 A, anunța ca incepe distribuirea biletor de tratament contra cost, ramase disponibile pentru pensionarii si asiguratii bugetului asigurarilor sociale de stat, pentru statiunile: BALA (reumatismal) Hotel Ceres*** …

- Casa Județeana de Pensii Argeș anunța beneficiarilor sistemului public de pensii ca, in 2024, vor fi 19 serii de bilete de tratament balnear, cu date de plecare in 19 februarie, 6 martie, 22 martie, 7 aprilie, 23 aprilie, 9 mai, 25 mai, 10 iunie, 26 iunie, 12 iulie, 28 iulie, 13 august, 29 august, 14…

- SCM winsed.swiss Mozzart Bet a obtinut a doua victorie la rand din a doua parte a campionatului, grupa 11-18, dupa o evolutie buna contra Ploiestiului. A fost 89-75 dupa un prim sfert mai slab, urmate de trei foarte bune din partea alb-violetilor. Cu o rotatie scurta, oaspetii au rezistat doar primul…

- Tratament chirurgical pentru chistul maxilar, intr-un spital din Timișoara. La Spitalul CF Timișoara a fost implementata o metoda moderna de tratament in cazul uneia dintre cele mai suparatoare afecțiuni din sfera ORL.

- CARAS-SEVERIN – Printre multele majorari din acest an se numara si cea a sumei alocate acestui scop prin Casa Nationala de Pensii Publice! Daca in 2023 Legea bugetului de stat aloca 300 de milioane de lei in vederea asigurarii de tratament balnear pensionarilor din sistemul public, beneficiarilor unor…

- Prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacau și-a reluat pregatirile la inceputul saptamanii. In condițiile in care primul meci oficial din 2024, cel din etapa a 15-a, de la Timișoara, este fixat pe 4 februarie, „CSMeii” au la dispoziție mai puțin de o luna pentru acumularile și reglajele necesare.…

- In acest an, mai mulți angajați ale unor spitale din Botoșani, Arad, Timișoara, Mioveni, București, Ploiești și Dambovița au fost reținuți de procurorii anticorupție, pentru ca ar fi luat mita contra unor promisiuni de angajare.

- Casa Județeana de Pensii Timiș distribuie bilete de tratament contra cost ramase disponibile pentru pensionarii si asiguratii bugetului asigurarilor sociale de stat, pentru statiunile Buziaș și Moneasa. Pentru stațiunea Buziaș, sunt puse la dispoziție 36 de bilete la hotelul de doua stele Silvana,…