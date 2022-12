Stiri pe aceeasi tema

- Casa parinteasca a parintelui Arsenie Boca și terenul aferent, care se afla localitatea Vata de Sus din județul Hunedoara, au fost scoase la vanzare inca de la inceputul anului, pe un site de imobiliare, pentru suma de trei milioane de euro. Inițial, s-au cerut patru milioane de euro, dar acum proprietate…

- Comisia Europeana a aprobat, vineri, o schema de ajutoare in valoare de aproximativ 200 de milioane de euro (985 milioane de lei) notificata de Romania pentru sprijinirea procesatorilor de produse agricole, in contextul razboiului purtat de Rusia impotriva Ucrainei, potrivit Executivului comunitar.…

- 1.188.00 de romani sunt in pragul de extrema saracie, conform datelor oficiale de la ministerul Fondurilor Europene, care le va acorda, incepand de astazi, pachete alimentare achiziționate in cadrul programelor europene, destinate persoanelor dezavantajate. Ministrul Marcel Boloș a declarat, miercuri,…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat miercuri, de la Skopje, un ajutor financiar de 500 de milioane de euro pentru tarile din Balcanii de Vest, pentru ca acestea sa poata face crizei energetice, informeaza AFP, citata de Agerpres. Aceasta suma va fi destinata „regiunii intregi…

- ANAF vinde doua masini apartinand fostului ministru Elena Udrea, respectiv un Mercedes vechi de 17 ani si un Fiat 500 de 10 ani, precum si mai multe terenuri situate in apropierea lacului Straulesti. Desi masinile sunt destul de vechi, Fiscul vrea 7.158 euro pentru Fiat 500 si 7.685 euro pentru Mercedes…

- Uraganul Ian a facut ravagii in Florida si se indreapta spre sud-estul SUA. Cel putin zece persoane au murit, iar peste 2,6 milioane de locuinte au ramas fara curent electric. Potrivit BBC, cel putin zece persoane si-au pierdut viata, in timp ce 2,6 milioane de case au ramas fara electricitate. In urma…

- Romania a distrus pana acum 3 milioane de doze de vaccin anti-COVID, iar alte 3 milioane expira pana la sfarșitul acestui an, a transmis ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Serurile nu pot fi donate, deoarece mecanismul COVAX nu primește varianta actuala a vaccinurilor. „In ceea ce privește vaccinarea,…

- Este considerat unul dintre cei mai bogați ruși și un prieten al lui Putin: Potrivit informațiilor SPIEGEL, anchetatorii cauta vilele miliardarului Alisher Usmanov de pe lacul Tegernsee. Este vorba despre evaziune fiscala și spalare de bani. Spiegel reports that the villa of #Putin's oligarch Alisher…