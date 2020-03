Stiri pe aceeasi tema

- Din motive de siguranța medicala, legate de prevenirea raspandirii și infectarii cu coronavirus, Casa Naționala de Pensii Publice anunța ca incepand cu data de 18.03.2020, pe toata durata decretarii starii de urgența, se suspenda activitatea cu publicul, ca urmare se vor lua urmatoarele masuri : Operațiunea…

- Casa Județeana de Pensii Dolj a anunțat ca incepand cu data de 20 martie, pe toata durata decretarii starii de urgenta se vor lua o serie de masuri. Iinregistrarea cererilor de deschidere a drepturilor de pensie Operatiunea de inregistrare a cererilor de deschidere a drepturilor de pensie se va realiza…

- Conducerea APIA, susținuta de Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, a luat decizia de a suspenda primirea cererilor unice de plata incepand cu data de 16 martie 2020 pana la data de 06 aprilie 2020, inclusiv in Bistrița-Nasaud, iar in funcție de evoluția virusului vor fi luate masurile care…

- MASURI… La fel ca in multe institutii publice, si activitatea Inspectoratului Scolar Judetean Vaslui a fost reorganizata in contextul pandemiei de coronavirus. Programul de audiente al inspectorului scolar general si al inspectorului scolar general adjunct a fost suspendat pana la data de 20.03, cu…

- Primaria Craiova a anuntat ca Targul de saptamana din cartierul 1 Mai ramane inchis pana la finalul lunii martie. Targul de Saptamana și zona de comercianți de articole second-hand și-au suspendat activitatea incepand cu acest weekend. Masura nu vizeaza activitatea comercianților de fructe și legume…

- Comunicat de presa/ APIA suspenda primirea cererilor unice de plata in Eveniment / on 14/03/2020 at 15:05 / Conducerea APIA, susținuta de MADR, a luat decizia de a suspenda primirea cererilor unice de plata, incepand cu data de 16 martie 2020 pana la data de 06 aprilie 2020, iar in funcție de evoluția…

- In contextul masurilor adoptate de Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta pentru limitarea riscului de raspandire a infectiei cu coronavirus, IPJ Maramures anunta urmatoarele: Activitatea de primire in audienta se suspenda. Masura se aplica atat la sediul Inspectoratului de Politie…

- APIA Teleorman suspenda pana pe 4 mai vizarea carnetelor de rentier agricol in Eveniment / on 12/03/2020 at 12:27 / Pentru prevenirea raspandirii infectiilor cu noul coronavirus, APIA Teleorman anunta fermierii ca activitatea de vizare a carnetelor de rentieri agricoli a fost suspendata. Ministerul…