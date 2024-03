Unul dintre obiectivele ASF este sa promoveze SAL-Fin. Activitatea acesteia poate constitui un indicator timpuriu pentru posibile probleme ce ar putea aparea in companiile de asigurari, in special. Entitatea de Soluționare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Financiar non-bancar (SAL-Fin), parte a Autoritații de Supraveghere Financiara, a incheiat, in anul 2023, un total de 411 litigii intre consumatori și entitați din piața financiara non-bancara. In contextul unui numar de 923 de cereri de conciliere inregistrate anul trecut, dintre care 472 au fost acceptate in baza condițiilor legale de eligibilitate,…