- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat, in luna aprilie 2020, imprumuturi de la bancile comerciale de 3,5 miliarde de lei, din care 500 milioane de lei printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discount si 3 miliarde de lei prin sapte emisiuni de obligatiuni de stat, la care se…

- Pornind de la ideea distribuirii pe Facebook a unor fotografii vechi, o antreprenoare din Timisoara propune o „leapsa pentru viitor“: promovarea afacerilor locale puternic afectate de criza COVID-19.

- Banii pentru pensii si prestatiile sociale sunt planificati in buget si incercam sa ajunga la beneficiari chiar mai devreme, a declarat, luni, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru. "Banii pentru pensii sunt planificati in buget. Incercam o varianta in functie, in schimb, de mai…

- Marea Britanie are nevoie sa aduca de urgenta muncitori in agricultura est-europeni, pentru ca altfel fructele si legumele de pe campurile tarii vor ramane neculese, potrivit The Guardian, scrie „Adevarul”. Concordia, agentul principal de recrutare din Marea Britanie, afirma ca est-europenii trebuie…

- Secretarul de stat Bogdan Despescu a anunțat duminica, intr-o conferința de presa, ca s-au verificat „circa 270.000 de persoane la intrarea in țara in ultimele saptamani”.„Dintre cei verificați, peste 228.000 sunt cetațeni romani”, a spus Despescu. Despescu a mai spus ca dupa suspendarea…

- Peste 15 milioane de lei este valoarea ultimei afaceri dubioase a administrației condusa de Nicolae Robu care a primit, ieri, unda verde dupa ce proiectul de hotarare a fost strecurat in ședința convocata de urgența pentru a se rectifica bugetul in contextul pandemiei de coronavirus, unde medicilor…

- Situație scandaloasa la Timișoara in plina epidemie de coronavirus – aproape 500 de batrani vor ramane fara asistența sociala asigurata de ONG deoarece acestea, de mai bine de trei luni, nu au primit niciun leu de la administrația condusa de Nicolae Robu pentru acțiunile de protecție sociala. Asta…

- UPDATE: Prim-ministrul Ludovic Orban va verifica situația din Prahova, unde purtatorul de cuvant al Prefecturii a fost schimbat la sugestia unor consultanți politici apropiați deputatului Roberta Anastase. Problema este cu atat mai grava cu cat in Prahova purtatorul de cuvant al Prefecturii, Raluca…