Casă cadou de la mânăstire Pe fondul scandalului cu preotul Visarion Alexa, care și-a cam depașit atribuțiunile de trimis al Domnului pe pamant, ca sa nu zic altfel, vine dinspre cele bisericești și o știre nu doar buna și pozitiva, ci chiar importanta și esențiala. O mama cu cinci copii din Republica Moldova, care nu mai aveau casa și locuiau intr-o camera de camin, fara baie și bucatarie, au primit in dar o casa. De la Manastirea Hadambu din județul Iași, de la Preacuviosul Parinte Arhimandrit Nicodim Gheorghita, de la Episcopia Balți. Sigur, in parți și cu contribuții diferite. Situația familiei era una dezastruoasa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

