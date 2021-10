Cărțile, fața uitată a dezinformării în pandemie Dezinformarea, conspirația și pseudo-știința din jurul Covid-19 infloresc și pe rafturile librariilor: multe carți transmit aportul lor la minciuna, conferind acestor teorii legitimitate și credibilitate. Carțile cu titluri conspirative s-au raspandit in toata lumea și se poziționeaza in partea de sus a rezultatelor cautarii pe platformele online. Bestseller din “seria Covid” Printre acestea, „Big Pharma […] The post Carțile, fața uitata a dezinformarii in pandemie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O creștere importanta a cazurilor Covid la Mihai Viteazu, in ultimele zile s-au inregistrat 24 de infectari și o incidența care a trecut de 4 la mia de locuitori. In acest context am stat de vorba cu... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Pandemia de COVID-19 a fost dublata, din pacate, de o epidemie a dezinformarii, a afirmat, luni, presedintele Klaus Iohannis, la deschiderea noului an universitar la Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila”. „Din nefericire, in ultimul an, pandemia de COVID-19 a fost dublata de o epidemie…

- Romania are mai multe cazuri de Covid-19 in realitate. Nelu Tataru: „Nu știu daca suntem la 10.000, dar nu suntem nici la 4.000” Romania are mai multe cazuri de Covid-19 in realitate. Nelu Tataru: „Nu știu daca suntem la 10.000, dar nu suntem nici la 4.000” Nelu Tataru, fostul ministru al Sanatații…

- Avand in vedere cresterea numarului de noi cazuri de Covid-19, premierul Florin Citu a tinut sa precizeze ca nu va introduce noi restrictii. Florin Citu, despre eventuale noi restricții in contextul creșterii numarului de noi cazuri „Vreau sa iau experiența de anul trecut și sa o combinam cu ceea…

- La videoconferinta ținuta cu prefectii, marți, 24 august, la Palatul Victoria, premierul Florin Cițu a spus ca prioritatea zero la inceperea noului an școlar este siguranta elevilor. „Am vrut sa avem aceasta discutie astazi din doua motive. In primul rand pentru pregatirea anului scolar si al doilea,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a afirmat miercuri ca datele actuale nu arata ca sunt necesare rapeluri ale vaccinurilor pentru Covid-19, adaugand ca persoanele vulnerabile la nivel mondial trebuie sa fie vaccinate complet inainte ca tarile sa desfasoare un rapel, transmite Reuters. Comentariile…

- Spre deosebire de anul trecut, cand Ziua Marinei s-a sarbatorit mai mult in spatiul virtual, Fortele Navale au pregatit in acest an un adevarat spectacol pe faleza orasului Constanta, insa va trebui ca cei prezenti sa respecte anumite reguli: sa aiba un test PCR negativ sau sa fie vaccinati.