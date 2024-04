DNA anchetează un tun de 30 de milioane de euro dat în plină pandemie! Detalii șocante Procurorii DNA ancheteaza un caz petrecut in plina pandemie in urma caruia statul se pare ca a pierdut nu mai puțin de 30 de milioane de euro. Are legatura cu achizițiile facute in pandemie. DNA ancheteaza un tun de 30 de milioane de euro dat in plina pandemie , legat de achizițiile facute in acea perioada. Totul a plecat de la Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS), care a facut un denunț la DNA. Procurorii DNA au inceput urmarirea penala in rem FACIAS a reclamat, mai exact, achiziția celor 100.000.000 de maști din pandemia de coronavirus care nu au fost insa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

