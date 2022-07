Cartea zilei: Fidelitate de Marco Missiroli Castigator al Premiului Strega GiovaniCarlo, un profesor de creative writing, si Margherita, o arhitecta devenita agenta imobiliara, formeaza un cuplu tanar fericit, in care fiecare partener este perfect constient de framantarile celuilalt. Se iubesc, insa in acelasi timp au dorinte care trec dincolo de peretii dormitorului lor. Carlo tanjeste dupa frumusetea linistita a uneia dintre elevele sale, Sofia, iar Margherita viseaza la mainile puternice ale terapeutului ei, Andrea."Cartea despre ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proceduri de urgenta pentru toti parintiiPrimul ajutor pentru sugari si copii este ghidul binevenit in orice familie ndash; cuprinde recomandari cat se poate de actuale, care pot salva vieti si pot conduce la cea mai buna abordare a leziunilor si a bolilor cu diverse grade de gravitate. Totul intr un…

- Cum sa ne imblanzim minteaIl cheama Gandirici si e un hamster care alearga intr o rotita. In capul tau. Iti face viata grea. Adesea imposibila.In unele zile, alearga mai repede. In unele nopti, nu te lasa sa dormi. "Nimeni nu ma intelege. "Ce o sa creada lumea despre mine "De ce tuturor le merge bine…

- Roman nominalizat la International Booker Prize 2020"Sclipitor Prin figura legendarului bufon Tyll Ulenspiegel, Kehlmann si a gasit avatarul perfect. Salman Rushdie"Tyll ndash; amoral, rebel, incredibil si captivant. Absolut sclipitor. James Wood"Cel mai mare scriitor german in viata. Maxim Biller Frankfurter…

- De la autorul bestsellerurilor Ziua in care am invatat sa traiesc si Dumnezeu calatoreste intotdeauna incognitoUn thriller initiatic, pe cat de original, pe atat de captivant, care te va ajuta sa descoperi cea mai fascinanta forta din lume: forta ta interioara.Timothy Fisher, un tanar autor de romane…

- Tineti in mana nu doar o simpla carte. Tineti in mana 16 ani din viata mea. 16 ani pe care i am respirat in preajma unui mare artist, care mi a cerut candva, parca intr o alta existenta, sa i fiu alaturi pana la moarte.Dar ii voi fi chiar si dincolo de ea, prin aceasta carte. Cartea este despre iubire,…

- Ghid pentru dezvoltarea armonioasa a micutilor intre 2 si 5 aniSuccesul incepe in copilarie descifreaza codul prescolarului, dezvaluind ce pot face parintii pentru a si ajuta micutii cu varste intre 2 si 5 ani sa devina copii si adulti impliniti.Intre 2 si 5 ani, in perioada cunoscuta pentru comportamentul…

- Un debut impresionant, din 2016. Katrine Engberg, daneza nascuta in 1975, a fost dansatoare și coregraf pentru teatru și televiziune. Dar dupa debutul fulminant, nu s-a mai oprit și a continuat o serie de romane cu aceiași detectivi in prim plan, unul in 2017, al treilea in 2018, conform Mediafax.…