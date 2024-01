Stiri pe aceeasi tema

- 57.000 de lei, adica peste 11.000 de euro a costat statul roman doar aducerea in țara a lui Cristian Baicu, condamnat definitiv in 2014 la patru ani de inchisoare pentru fraude cu carduri bancare și adus in țara in decembrie 2023 dupa 9 ani, a anunțat ministra Justiției, Alina Gorghiu, vineri, 19 ianuarie.„Anul…

- Aircash este o aplicație gratuita care ofera servicii de transfer de bani rapide și sigure. Compania este autorizata de Autoritatea Bancara Europeana și de Autoritatea de reglementare a sectorului financiar din Elveția, operand deja in Romania, Germania, Austria, Spania, Grecia, Cipru, Slovenia, Croația,…

- Municipiul Oradea a obtinut cel mai mare punctaj din tara in auditul pentru fondurile elvetiene, ceremonia de decernare a diplomei de Comunitate Sustenabila – „European Energy Award” avand loc vineri, la Primaria Oradea, in prezenta reprezentantilor Romania Green Building Council (RoGBC) si ai Ambasadei…

- CARAS-SEVERIN – Morile de apa din Rudaria sunt subiectul unei carți pe care Asociatia Acasa in Banat se pregatește sa o lanseze la finele acestui an! O adevarata monografie, cartea „Morile Rudariei. Patrimoniul mulinologic al comunei Eftimie Murgu, județul Caraș-Severin“ va avea 250 pagini și un tiraj…

- Corala „Ciprian Porumbescu"a Asociației „Sing Bucovina" din municipiul Suceava a concertat recent in Elveția, Franța, Italia și Germania. Sucevenii s-au aflat, in perioada 30 noiembrie – 10 decembrie 2023, intr-un turneu aniversar dedicat celor 120 ani de tradiție in ...

- Stravechiul obicei al transhumanței , adica stramutarea sezoniera a turmelor, a fost inclus in patrimoniul mondial UNESCO.Dosarul multinational ”Transhumanta, stramutarea sezoniera a turmelor”, depus de zece tari, intre care si Romania, a fost inscris pe Lista reprezentativa a patrimoniului cultural…

- Dupa calificarea Romaniei la EURO 2024, de pe primul loc, a fost dezvaluita o conversație pe care a avut-o cu selecționerul Edi Iordanescu. S-au calificat la Campionatul European din 2024: Germania, Belgia, Franța, Portugalia, Scoția, Spania, Turcia, Austria, Anglia, Ungaria, Slovacia, Albania, Danemarca,…

- Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Timișoara a primit vizita unor experți internaționali din cadrul programului WELDI, program prin care orașele partenere invața cum sa integreze nou-veniții, refugiații și migranții. In urmatorii doi ani, instituția din subordinea Primariei Timișoara va colabora…