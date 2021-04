Carrefour la lansat a treia ediție a unui program de susținere a agriculturii bio Carrefour Romania a lansat a treia ediție a unui program care susține agricultura sustenabila și incurajeaza obiceiurile sanatoase de consum, avand la baza produsele bio. Aceasta este prima inițiativa prin care Carrefour investește in dezvoltarea unei agriculturi locale curate și in urmatoarea generație de cultivatori romani cu certificare ecologica. Programul este implementat in parteneriat cu Ecocert, organism care asigura serviciile de certificare a producției agricole, atestand conformitatea produselor cu standardele ecologice. In acest an, producatorii interesați de conversia la agricultura… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

