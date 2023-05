Stiri pe aceeasi tema

Echipele CSM Vaslui si SCM Politehnica Timisoara si-au asigurat mentinerea in Liga Nationala de handbal masculin dupa ce au castigat si meciurile de sambata de la turneul de mentinere/promovare, gazduit de Sala Sporturilor din Alexandria.

Echipa de baschet masculin CSU Sibiu a invins sambata, pe teren propriu, formatia Rapid Bucuresti, scor 73-71 (41-42), in al patrulea meci din cinci programate in finala mica a Ligii Nationale.

Ljuban Crepulja este primul jucator care se desparte de echipa Rapid Bucuresti in acest final de campionat, a anuntat sambata gruparea giulesteana.

Romania a calificat, sambata, in finale, zece echipaje din cele unsprezece cu care participa la Campionatele Europene de canotaj pentru juniori Under-19 de la Brive-la Gaillarde (Franta), potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de canotaj.

Echipa de baschet masculin CSU Sibiu a fost invinsa joi, pe teren propriu, de formatia Rapid Bucuresti, scor 79-74 (41-34), in al treilea meci din cinci programate in finala mica a Ligii Nationale.Principalii marcatori ai partidei au fost Whelan 16 puncte, Barro 13, pentru CSU Sibiu, respectiv Jeremic

Echipa de baschet masculin Rapid Bucuresti a fost invinsa luni, pe teren propriu, de formatia CSU Sibiu, scor 87-83 (43-50), in al doilea meci din cinci programate in finala mica a Ligii Nationale.Principalii marcatori ai partidei au fost Stone 19 puncte, pentru Rapid, respectiv Pratt 17, Uta 17,

Rapid București(foto) o conduce pe CSU Sibiu cu 1-0 la general, in finala mica a Ligii Naționale de baschet masculin. Giuleștenii au caștigat, sambata seara, primul meci, susținut pe teren propriu, cu 83-72. A doua partida va avea loc luni, 15 mai, tot la București. Finala mica se disputa dupa sistemul…

ACS Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe si CSM CSU Constanta au obtinut victorii, duminica, pe teren propriu, in primele meciuri din semifinalele Ligii Nationale de baschet feminin, potrivit Agerpres.Campioana ACS Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe a trecut de CS Rapid Bucuresti cu 80-62, condusa de Khadijiah Docia