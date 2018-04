"Sfanta noastra Traditie, pastrata neschimbata de doua mii de ani, ne spune ca femeia este murdara in perioada lunii cand sangereaza din organul nascator de prunci. Parintele Argatu sfatuia sa ne rugam acasa si sa nu intram in Biserica pana in ziua a opta. Nici in curte nu poti asculta Liturghia lipita de zidul Bisericii, pentru ca curtea oricarei Biserici este sfintita de episcopul locului.



De asemenea, in aceasta perioada femeia nu are voie: sa se impartaseasca, sa ia anafura, sa bea apa sfintita, sa se impreuneze cu barbatul. Iata cuvintele lui Dumnezeu, asa cum apar ele la Scriptura,…