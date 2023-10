Care sunt cartierele din București cu cele mai ieftine apartamente Prețurile cerute de proprietarii de apartamente cu doua camere din București au scazut in medie cu 3% in septembrie 2023 fața de aceeași luna a anului trecut, potrivit datelor portalului Anunțul.ro. Pentru unele cartiere, prețurile medii cerute au scazut sub pragul de 60.000 de euro. Circa 75.000 de euro este prețul mediu cerut pentru un apartament de doua camere in București. Fața de anul trecut, valoarea este ușor redusa, cu doar 3%. Sunt zone in care pretențiile proprietarilor s-au redus considerabil. Este cazul locuințelor din zonele Rahova-Sebastian și Berceni-Giurgiului, acolo unde prețurile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prețul carburanților crește vertiginos, spre disperarea șoferilor din Romania. Motorina s-a scumpit cu aproape 20 de bani pe litru in ultimele zile, iar prețul benzinei crește si el. Concret, motorina a atins maximul anului, in timp ce benzina n-a mai avut un preț atat de ridicat de vara trecuta. Un…

- Prețul medicamentelor uzuale a explodat in farmaciile din Romania. Este vorba despre trei mii de medicamente al caror preț a fost majorat cu pana la 14 la suta. Noile tarife s-au aplicat deja de la 1 august. De exemplu, prețul acidului folic, o substanța activa recomandata in perioada sarcinii, s-a…

- Prețurile pe metru patrat au crescut cu 5% in medie, pentru apartamentele de vanzare, fața de aceeași perioada a anului trecut. In luna iulie a.c, prețul pe metru patrat solicitat pentru vanzarea apartamentelor noi a crescut cu 4% fața de aceeași luna a anului anterior, in timp ce prețul apartamentelor…

- Prețul motorinei și al benzinei a crescut de 3 ori zilele acestea si va continua sa se majoreze. Carburanții se scumpesc, din nou, in Romania, numai in ultimele zile, prețul la pompa crescand de trei ori. In majoritatea stațiilor de alimentare din Capitala prețurile s-au marit cu 5 bani pe litru. Motorina…

- Carburanții se scumpesc rapid in Romania, dupa o luna de acalmie la pompa. Creșterile de preț ar putea continua și asta pentru ca in ultimele 4 zile prețul motorinei și al benzinei a crescut de 3 ori. Carburanții se scumpesc, din nou, in Romania. Prețul la pompa a crescut de trei ori in ultimele zile.…

- Cel mai mic preț al benzinei standard este de 6,79 lei si se gaseste la mai multe statii Lukoil din Bucuresti, in creștere fața de ziua precedenta cand același produs se vindea cu 6,75 lei.La restul stațiilor, benzina standard se gasește la prețuri intre 6,80 lei și 7,03 lei.Pentru…

- Carburanții se scumpesc, din nou, in Romania. Prețul la pompa a crescut de trei ori in ultimele zile.In majoritatea stațiilor de alimentare din Capitala prețurile au crescut cu 5 bani pe litru. Motorina standard costa in medie 6 lei și 85 de bani acum, la fel și benzina standard. In unele stații de…

- Colegiul National „Sfantul Sava“ din Bucuresti ocupa și in acest an primul loc in clasamentul liceelor dupa ultima medie de admitere. Urmatoarele trei poziții din top sunt ocupate tot de licee din București, respectiv „Tudor Vianu“, „Gheorghe Lazar“ si „Spiru Haret“.