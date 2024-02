Prețul mediu solicitat pentru apartamentele disponibile in București a inregistrat o creștere de 5% incepand din ianuarie 2023. Cu toate acestea, in diverse zone ale Capitalei, sunt disponibile locuințe la prețuri mai accesibile. Conform datelor furnizate de indicele imobiliare.ro, prețul mediu solicitat pentru apartamentele scoase la vanzare in București, indiferent de vechimea acestora, a atins la inceputul lui 2024 suma de 1.634 euro pe metru patrat util. Aceasta inseamna ca cei care doresc sa achiziționeze o locuința platesc in prezent cu aproximativ 5% mai mult decat ar fi platit in ianuarie…